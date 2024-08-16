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Pentagon, Patriot satışını onayladı! Rusya ile Avrupa arasında tansiyon yükselecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pentagon, Patriot satışını onayladı! Rusya ile Avrupa arasında tansiyon yükselecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay verdi. Ukrayna'da savaş devam ederken Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki stratejik anlaşmaların bölgedeki tansiyonu daha da yükselteceği ifade edildi. Almanya, ABD'nin ardından Kiev'e en fazla askeri destek sağlayan ülke konumunda.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre'ye yapılan bildirime göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya yeni silah satışını onayladı.

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Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipmanlar verilecek. Bu tedarikle Almanya'nın, Ukrayna'ya yüklü miktarda silah bağışı yapmasının ardından azalan stoklarını yeniden doldurması bekleniyor.

Açıklamada, söz konusu satışın, Avrupa'daki güvenlik ve istikrarın devamına önemli katkı yapacağına işaret edildi.

Almanya, ABD'nin ardından Kiev'e en fazla askeri destek sağlayan ülke olarak biliniyor.

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İTALYA'YA İNSANSIZ HAVA ARACI 

Öte yandan DSCA'den yapılan bir diğer açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya'ya 738 milyon dolarlık MQ-9 silahlı insansız hava aracı ile ilgili ekipmanların satışına onay verdi.

Her iki satışın Kongre'ye bildiriminin ardından 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda satış işlemi gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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