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    • Peşine düşüp pusu kurmuş! Uyardığı genç, bekçiyi kalbinden bıçakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Peşine düşüp pusu kurmuş! Uyardığı genç, bekçiyi kalbinden bıçakladı
    Kırşehir, Bekçi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırşehir'de çevreye rahatsızlık veren 2 kişi ile bekçi B.Y. arasında tartışma yaşandı. Olayın ardından bekçiyi takip eden şahıslardan biri, B.Y.'yi kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu kritik.

    Kırşehir'de mesaide olmayan bekçi B.Y. (31), Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.

    PEŞİNE DÜŞÜP BIÇAKLAMIŞ

    Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., B.Y'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

    DURUMU KRİTİK

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan B.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalanırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KırşehirBekçi
    Haberler > Gündem > Peşine düşüp pusu kurmuş! Uyardığı genç, bekçiyi kalbinden bıçakladı
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