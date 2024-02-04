Peşine düşüp pusu kurmuş! Uyardığı genç, bekçiyi kalbinden bıçakladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de çevreye rahatsızlık veren 2 kişi ile bekçi B.Y. arasında tartışma yaşandı. Olayın ardından bekçiyi takip eden şahıslardan biri, B.Y.'yi kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu kritik.
Kırşehir'de mesaide olmayan bekçi B.Y. (31), Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.
PEŞİNE DÜŞÜP BIÇAKLAMIŞ
Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., B.Y'yi göğsünden bıçakla yaraladı.
DURUMU KRİTİK
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan B.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalanırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı