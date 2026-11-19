Pilot Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle pilot lisansı almak isteyenler için adli sicil, eğitim ve güvenlik şartları yeniden düzenlendi. Kasten işlenen bir suçtan 2 yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar ile terör, uyuşturucu, dolandırıcılık ve cinsel suçlar gibi belirli suçlardan hüküm giyenler pilot lisansı alamayacak. Şartları sonradan kaybedenlerin lisansları ise iptal edilecek.

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Pilot Lisans Yönetmeliği'nde (SHY-1) değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle pilot lisansı başvurularında aranan şartlar yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, pilot adaylarının geçerli sağlık sertifikasına sahip olmalarının yanı sıra adli sicil, güvenlik ve eğitim şartlarını da karşılamaları gerekecek.

2 YIL VE ÜZERİ HAPİS CEZASI ALANLAR UÇAMAYACAK

Yönetmelikle, kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanların pilot lisansı almasının önü kapatıldı.

Bu şart, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen hak yoksunluğu süreleri sona ermiş olsa bile uygulanacak.

Ayrıca belirli suçlardan hüküm giyen kişiler, cezaları affedilmiş olsa dahi pilot lisansı alamayacak.

HANGİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER PİLOT OLAMAYACAK?

Düzenlemeye göre, aşağıdaki suçlardan mahkûm olanların pilot lisansı başvuruları kabul edilmeyecek:

Devlet güvenliğine karşı suçlar, terör ve kaçakçılık suçları, uyuşturucu suçları, mali suçlar, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, örgüt suçları, fuhuş, müstehcenlik ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması diğer suçlar.

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PİLOT ADAYLARINA EĞİTİM ŞARTI

Yeni düzenlemede eğitim şartı da açıkça belirtildi.

Buna göre, ticari hava taşımacılığında görev almak, aletli uçuş yetkisi veya uçuş öğretmenliği yetkisi edinmek isteyen pilotların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekecek.

Pilot lisansı başvurularında ayrıca lisans türüne uygun geçerli sağlık sertifikası aranacak.

KAMUDAN ÇIKARILANLAR LİSANS ALAMAYACAK

Terör örgütleriyle veya Millî Güvenlik Kurulu tarafından devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılan kişiler de pilot lisansı alamayacak.

MEVCUT PİLOTLARIN LİSANSLARI DA İPTAL EDİLEBİLECEK

Düzenleme yalnızca yeni başvuru yapacak pilot adaylarını kapsamıyor.

Lisans aldıktan sonra adli sicil, güvenlik veya eğitim şartlarını kaybettiği tespit edilen pilotların lisansları iptal edilecek.

Ayrıca lisans düzenlenirken gerçeğe aykırı belge sunduğu belirlenen kişilerin de pilot lisansları iptal edilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek yönetmelik değişikliği, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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