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Plajda can pazarı! 4 çocuk için ekipler zamanla yarıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de denize giren 4 çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaran ekiplerin zamanla yarışı sonucu kurtarılan çocuklardan 8 yaşındaki M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Çocuğun sara hastası olduğu kaydedildi. 

Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen vatandaşlar soluğu denizlerde alıyor. Plajlarda artan kalabalık boğulma haberlerini de gündeme getirdi. İstanbul Küçükçekmece de benzer bir haberle bugün haberlere konu oldu. 

Olay, saat 15. 00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Park Plajında yaşandı. Aileleriyle gelen çocuklar denize girdi. Ekiplerin uyarılarına rağmen ileriye doğru açılan 4 çocuk aynı noktada boğulma tehlikesi geçirdi.

Plajda can pazarı! 4 çocuk için ekipler zamanla yarıştı - 1. Resim

DURUMU CANKURTARAN FARK ETTİ

Durumu fark eden cankurtaran ekipleri jet ski ile boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan birini alıp, ambulansın bulunduğu noktaya götürmek için adeta zamanla yarıştı.

Sara hastası olduğu öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki M.T. isimli erkek çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi sürüyor.

Plajda can pazarı! 4 çocuk için ekipler zamanla yarıştı - 2. Resim

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren diğer üç kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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