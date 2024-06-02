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Polis ve vatandaş el ele Adana'da can kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Serinleme, Boğulma Tehlikesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da bir genç serinlemek için sulama kanalına girdi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi polis ve vatandaş birlikte kurtardı.

Adana’da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına giren bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için kanala girdi.

Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de Demir'i kurtarmak için mücadeleye katıldı. Can simidi atılan genç kanaldan kıyıya kadar getirildi. Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan Mustafa Demir, hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ve vatandaş el ele Adana'da can kurtardı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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