Polise ateş açtı, bakın başına ne geldi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas haber Ajansı
Ankara Sincan'da polis tarafından aranan bir şahıs, takip edildiğini saklandığı binadan ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahı, silahla kendini vurarak yaraladı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri Ahmet K. ismindeki aranan bir şahsı takibe aldı.
Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli takip edildiğini anlayınca polise ateş açtı. Şüpheli yakındaki bir binaya saklandı.
MÜZAKERECİ DEVREYE SOKULDU
Bölgeye özel hareket polisleri sevk edilerek şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.
Yeri tespit edilen şüphelinin teslim olması için müzakereci devreye sokuluyor.
ATEŞ AÇARAK KENDİNİ VURDU
Buna rağmen şahıs yakalanacağını anlayınca kendine ateş ederek yaraladı.
Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Kaynak: İhlas haber Ajansı