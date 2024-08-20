Polise ateş açtı, bakın başına ne geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı 20 Ağustos 2024 17:53 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 18:00 - Güncelleme:

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Ankara Sincan'da polis tarafından aranan bir şahıs, takip edildiğini saklandığı binadan ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahı, silahla kendini vurarak yaraladı.