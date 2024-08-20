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Polise ateş açtı, bakın başına ne geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Ankara Sincan'da polis tarafından aranan bir şahıs, takip edildiğini saklandığı binadan ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahı, silahla kendini vurarak yaraladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri Ahmet K. ismindeki aranan bir şahsı takibe aldı.

Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli takip edildiğini anlayınca polise ateş açtı. Şüpheli yakındaki bir binaya saklandı.

MÜZAKERECİ DEVREYE SOKULDU

Bölgeye özel hareket polisleri sevk edilerek şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

Yeri tespit edilen şüphelinin teslim olması için müzakereci devreye sokuluyor.

ATEŞ AÇARAK KENDİNİ VURDU

Buna rağmen şahıs yakalanacağını anlayınca kendine ateş ederek yaraladı.

Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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