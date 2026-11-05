Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin cezası onandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yüksek Mahkeme, olayda bir başka polis memurunun yaralanmasına ilişkin verilen hapis cezasını ise yeniden değerlendirilmek üzere bozdu.

Kaydet
|

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle götürüldüğü polis merkezinden firar eden Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen ekiplere direnmişti.

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun silahını ele geçiren şüpheli; polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiş, bir polisi ve kendi annesini de yaralamıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık savunmasında, hasımları nedeniyle saldırıya uğrayacağını düşündüğünü iddia ederek "Karanlıktı, üniformaları tanıyamadım. Karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi. Resmi bir polis aracı görmedim, sivil araçla geldiler. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin cezası onandı
Başlık ResmiPolis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin cezası onandı

Sanık Geçti hakkında 8 Ocak 2025 günü karar çıkmıştı. Mahkeme, sanığı yönelik "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanığa; diğer polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, olayda annesinin yaralanmasına ilişkin suçlamadan 3 yıl, görevli polise mukavemet suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

BAKMADAN GEÇME
En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz
YAŞAM

En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Yüksek Mahkeme, diğer polis memurunun yaralanmasına ilişkin "öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 20 yıllık cezayı ise bozdu.

Sanığa üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bulan Yargıtay; teşebbüsün derecesi ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak cezanın yeniden belirlenmesini istedi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.