Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yüksek Mahkeme, olayda bir başka polis memurunun yaralanmasına ilişkin verilen hapis cezasını ise yeniden değerlendirilmek üzere bozdu.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle götürüldüğü polis merkezinden firar eden Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen ekiplere direnmişti.

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun silahını ele geçiren şüpheli; polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiş, bir polisi ve kendi annesini de yaralamıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık savunmasında, hasımları nedeniyle saldırıya uğrayacağını düşündüğünü iddia ederek "Karanlıktı, üniformaları tanıyamadım. Karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi. Resmi bir polis aracı görmedim, sivil araçla geldiler. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin cezası onandı

Sanık Geçti hakkında 8 Ocak 2025 günü karar çıkmıştı. Mahkeme, sanığı yönelik "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanığa; diğer polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, olayda annesinin yaralanmasına ilişkin suçlamadan 3 yıl, görevli polise mukavemet suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Yüksek Mahkeme, diğer polis memurunun yaralanmasına ilişkin "öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 20 yıllık cezayı ise bozdu.

Sanığa üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bulan Yargıtay; teşebbüsün derecesi ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak cezanın yeniden belirlenmesini istedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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