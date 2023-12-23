Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu: Yargıdaki kriz tek madde ile çözülür

23 Aralık 2023 05:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 05:51

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, problemin tek bir kanun maddesi değişikliği ile çözülebileceğini söyledi. Krizin aşılması için anayasa değişikliğine gerek bile olmadığını belirten Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu şöyle konuştu:

İlk kez yaşadığımız bir durum bu. Sorunun temeli anayasadaki düzenlemeden kaynaklanıyor. Esasen dünyanın hiçbir yerinde hiçbir anayasasında böyle bir hüküm yok. Anayasadaki o hüküm 1982 kalıntısıdır. Dokunulmazlık kapsamına giren suçların açıkça kanunla belirlenmesi gerekiyor. AYM, açıkça bunun kanunla belirlenmesini istiyor. Yargıtay ise TCK’daki devletin ve hükûmetin aleyhine işlenen suçları, Anayasa’nın 14. Maddesi kapsamında değerlendiriyor. Ama Yargıtay bunu kanununla değil içtihadıyla yapmaya çalışıyor. İki mahkeme arasındaki yetki çatışması bu noktada başlıyor. Meclis’in gündeminde bulunan torba yasaya dahi eklenebilir. Tek bir madde yeterli. ‘TCK’nın ilgili maddeleri (302’den-320’ye) Anayasa’nın 14. Maddesinin kapsamındadır’ demesi kâfi. Bundan sonraki benzer davalar için ortada sorun kalmaz. Çünkü suç ve cezada kanunilik ilkesi gereği bunların kanunla belirlenmesi gerekir. İleride soruşturma başlatacak savcının da hangi suçun dokunulmazlık kapsamında olduğunu, hangisinin olmadığını bilmesi açısından önemlidir bu. Açıkça burada AYM, Yargıtay’a ‘Sen, suç ve cezanın ne olduğunu tanımlayamazsın. Sen sadece kanunun uygularsın, bu parlamentoda kanunla belirlenir’ diyor. Anayasanın ne olduğunu AYM, suç ve ceza ile ilgili hükmü de Yargıtay belirler.