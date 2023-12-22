AYM'nin 2. hak ihlali kararı sonrası Akşener'den Can Atalay çağrısı

22 Aralık 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X hesabından bir kez daha siyasetin gündemine oturan kararı değerlendiren Akşener, kurumların tarihi bir sınavla karşı karşıya olduğunu ve alınan kararın kurumlar arasındaki çatışmayı sonlandırmak adına bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yüksek yargıda krize dikkat çekerek çağrı yapan Akşener, şunları söyledi;

Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya... Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek; 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır.

"BİR AN ÖNCE GEREĞİ YAPILMALI"

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhâl çözülmelidir. Gelin, Türk Milleti’nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun! Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın!

Anayasa’da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin! Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin!

DÜN AYM'DEN İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI ÇIKMIŞTI

AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci bireysel başvuruyu inceleyerek karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlaline ve hükmetmiş, ayrıca Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.