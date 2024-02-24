Rahat durmuyorlar! Ermeni askerler, Azerbaycan mevzilerine bir kez daha ateş açtı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 15:54 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 16:00 - Güncelleme:

Ermenistan, Azerbaycan, Haber

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44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan, yenilginin hazımsızlığını sürdürüyor. Karabağ'dan çekildikten sonra sınırda provokatif eylemlerini sürdüren Ermenistan birlikleri, Azerbaycan mevzilerine bir kez daha ateş açtı.