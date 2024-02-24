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    Rahat durmuyorlar! Ermeni askerler, Azerbaycan mevzilerine bir kez daha ateş açtı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Rahat durmuyorlar! Ermeni askerler, Azerbaycan mevzilerine bir kez daha ateş açtı
    Ermenistan, Azerbaycan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan, yenilginin hazımsızlığını sürdürüyor. Karabağ'dan çekildikten sonra sınırda provokatif eylemlerini sürdüren Ermenistan birlikleri, Azerbaycan mevzilerine bir kez daha ateş açtı. 

    Ermenistan, sınırdaki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.45 sıralarında Ermenistan birliklerinin Basargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

    AZERBAYCAN'DAN FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise Ermenistan askerlerinin yerel saatle 05.50 sıralarında aynı noktadan ateş açtığını, Azerbaycan askerlerinin de dünkü provokasyona karşı sınırdaki durumun gerginleşmesi için karşılık vermediğini duyurmuştu.

    Bakanlık, Ermenistan askeri yönetimine son 5 ayda sınırdaki istikrarı bozmaya ve durumun tekrar kontrolden çıkmasına yönelik bu tür provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunarak ateşkes ihlali yapan faillerin cezalandırılması talebinde bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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