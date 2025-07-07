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Rahmi Koç'tan Hollywood'da 'lüks' yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rahmi Koç&#039;tan Hollywood&#039;da &#039;lüks&#039; yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü iş adamı Rahmi Koç'un, Meryl Streep ve Anne Hathaway’in başrolünü paylaştığı filme ev sahipliği yapan lüks konutu 26,5 milyon dolara satın aldı. 1 milyar lirayı aşkın yatırımın uzunca süre saklandığı ortaya çıktı.

Başrollerini Meryl Streep ve Anne Hathaway’in paylaştığı büyük sükse yapan film Şeytan Marka Giyer filmi, Türkiye'den yapılan bir yatırımla yeniden gündeme geldi. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, filme ev sahipliği yapan lüks konutu 26,5 milyon dolara satın aldı.

Rahmi Koç'tan Hollywood'da 'lüks' yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti - 1. Resim

SATIŞ SÜRECİ GİZLİ YÜRÜTÜLMÜŞ

Koç'un, New York'un Manhattan bölgesinde bulunan bu evi satın almak için gizli bir süreç yürüttüğü ve işlemi kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rahmi Koç'un ince zevkleri ve lüks alışkanlıkları ile tanındığı biliniyor.

Rahmi Koç'tan Hollywood'da 'lüks' yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti - 2. Resim

EVİN İÇİN BASKETBOL SAHASI BİLE VAR

Yaklaşık 1,1 milyar TL'ye denk gelen bu lüks konut, 7 yatak odası ve 11 banyosu ile adeta bir sarayı andırıyor. Ayrıca, evin içinde bir basketbol sahası da bulunuyor.

Rahmi Koç'tan Hollywood'da 'lüks' yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti - 3. Resim

Toplamda 1100 metrekareyi aşan büyüklüğü ile dikkat çeken bu malikane, Rahmi Koç'un koleksiyonuna katıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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