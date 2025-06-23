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Akaretler'deki BJK Plaza kulübe gelir getirecek! Rahmi Koç müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaretler&#039;deki BJK Plaza kulübe gelir getirecek! Rahmi Koç müjdesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deprem yönetmelikleri sebebiyle yaklaşık 2,5 yıldır boş duran BJK Plaza’nın uzun süreli kiralanması için verilen yetkinin ardından yaptığı konuşmada bir de müjde verdi.

Ünlü işadamı Rahmi Koç ile BJK Plaza’yı güçlendirme maliyetini konuştuklarını belirten Adalı, “Rahmi Ağabey her zaman olduğu gibi yine Beşiktaşımız için gereken fedakârlığı yapacağını bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Akaretler'deki BJK Plaza kulübe gelir getirecek! Rahmi Koç müjdesi - 1. Resim

KİMSE UMURSAMAMIŞ

BJK Plaza’ya yönelik değerlendirmelerde bulunan Adalı, “Burası yıllarca kulüp binamız olarak da kullanılmış, sonra bir denetim şirketine kiraya verilmişti. Son 2,5 senedir kendi haline bırakılmış, hiç kimse umursamamış. Böyle bir konumda, böyle bir binanın bomboş durması gerçekten önemli bir kayıp. Buradan yıllardır tek bir kuruş kazanamamışız. Rahmi Ağabey sayesinde burası kulübe gelir getirecek hâle gelecek” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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