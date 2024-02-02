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    • Ramazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ramazan Hoca&#039;nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım
    Diyarbakır, Beyoğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan B.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şahıs "Ben kendisini S.M isimli Afgan uyruklu şahıs zannettim. Önce kendisine taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım." dedi.

    Önceki gün Fatih’te sosyal medyada “Ramazan Hoca” olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

    "BAŞKA BİRİSİ SANDIM"

    Hakimlikteki işlemleri devam eden şüphelinin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Şüpheli E.B, ifadesinde babasının Fatih'teki mantolama yalıtım dükkanında çalıştığını, maktul Pişkin'i tanımadığını ve Pişkin'i Afgan uyruklu "Saboor Muradi" isimli kişi sandığını öne sürdü. Muradi'yi babasının yanında çalışması nedeniyle tanıdığını ve bu kişinin kendisine uyuşturucu ile Afgan macunu olarak bilinen maddelerden verdiğini iddia eden şüpheli, "Ben kendimi kaybediyordum. Bu şahıslar tarafından 2017-2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Bu cinsel istismara ilişkin herhangi bir şikayetim olmadı sadece aileme anlattım." dedi.

    Ramazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım

    ÖNCE TAŞ ATMIŞ SONRA BIÇAKLAMIŞ

    Şüpheli B, olay tarihinde ise maktulü Saboor Muradi sandığı için yaralamak amacıyla yanına gittiğini, önce taş attığını fakat isabet etmeyince, Pişkin'in kendisine karşılık verdiğini, olayın heyecanıyla yanında bulunan bıçağı maktulün karın bölgesine 2-3 defa sapladığını ardından da olay yerinden kaçtığını belirtti.

    Herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantısı olmadığını, Pişkin'i ilk kez 2021'de sosyal medyada gördüğünü öne süren şüpheli B, "Daha sonra iki ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan 'Çaycı Ramazan Hoca' isimli kişiyi iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradi olduğunu sandım. Saboor Muradi sürekli olarak rüyalarıma giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü'nden satın aldım." diye konuştu.

    Şüpheli B., öldürme kastı olmadığını savunarak olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

    Ramazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DiyarbakırBeyoğlu
    Haberler > Gündem > Ramazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım
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