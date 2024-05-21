Randevu yok, zam var! İşte yeni Schengen vizesi fiyatı

Türk vatandaşları randevu bile bulamazken Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam geliyor. Yetişkinler için zamlı tarife 90 euro olurken, yeni dönem 11 Haziran'da yürürlükte olacak.

Uzun süredir Türk vatandaşları için kabusa dönen Shengen vizesi sorunu halen devam ediyor. Vatandaşlar vize için randevu bile alamazken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

YENİ FİYAT 90 EURO

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Böylece yeni ücret 90 euroya (3.149,60 TL) yükseldi. 6-12 yaş arası çocukların vize ücreti de 45 euro oldu.

11 HAZİRAN'DA GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunarken; kararın bu hafta resmileşmesi ve 11 Haziran'da da yürürlüğe girmesi bekleniyor.