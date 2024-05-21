Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Randevu yok, zam var! İşte yeni Schengen vizesi fiyatı

Randevu yok, zam var! İşte yeni Schengen vizesi fiyatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Randevu yok, zam var! İşte yeni Schengen vizesi fiyatı
Avrupa Komisyonu, Vize Ücretleri, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşları randevu bile bulamazken Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam geliyor. Yetişkinler için zamlı tarife 90 euro olurken, yeni dönem 11 Haziran'da yürürlükte olacak.

Uzun süredir Türk vatandaşları için kabusa dönen Shengen vizesi sorunu halen devam ediyor. Vatandaşlar vize için randevu bile alamazken, yeni bir gelişme daha yaşandı. 

YENİ FİYAT 90 EURO 

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Böylece yeni ücret 90 euroya (3.149,60 TL) yükseldi. 6-12 yaş arası çocukların vize ücreti de 45 euro oldu.

11 HAZİRAN'DA GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunarken; kararın bu hafta resmileşmesi ve 11 Haziran'da da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Görüntüler hızla yayılmıştı, doğruluğu merak ediliyordu! 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görüntüler hızla yayılmıştı, doğruluğu merak ediliyordu! 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi? - GündemÇok merak ediliyordu... 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi?Böyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek... - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek...Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 4 soru! Gündeminde Kobani kararları var - GündemBahçeli’den Özel’i terletecek sorularOtobüste şoförle yolcu arasında arka kapı tartışması! "Arkadan alanlar özürlü o zaman" - Gündem"Arkadan alanlar özürlü o zaman"Öyküsü takdir topluyor: Sadece 10 koyunla başladı ama şimdi... - GündemÖyküsü takdir topluyor: Sadece 10 koyunla başladı ama şimdi...Bursa'da SMA hastası Ravza Akkum bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar - GündemSMA hastası bebeğin geleceğini çaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...