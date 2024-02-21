Reddedilince düğün salonunu basıp damada kurşun yağdırmıştı! İstenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da evlenme teklifini reddettiği genç kızın kına gecesine silahlı saldırı düzenleyen ve damadı 5 kurşunla yaralayan S.A hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs hakkında üç ayrı suçtan 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.A. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DAMATLA BİRLİKTE 2 KİŞİ YARALANMIŞTI

5 Eylül 2023 tarihinde merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonundaki kına gecesi merasiminde gelin F.A. ile damat A.E. düğün salonuna girdiği esnada sanık S.A. tabancayla ateş etmeye başladı. Olayda damat A.E. ile kına gecesi merasimindeki akrabalarından E.K. yaralanmıştı. Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk ise sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Polis ekiplerince yakalanan S.A. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

EVLENME TEKLİFİ REDDEDİLMİŞ

Öte yandan, saldırıda yaralanan damat A.E. (20), tedavisinin ardından F.A. ile 1 Ekim 2023'te Batman'da düzenlenen törenle evlenmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.A. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, iddianamede, sanığın yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A.'yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği kaydedildi. Sanığın olay tarihinden 1 ay önce F.A.'nın müşteki A.E. ile evleneceğini öğrenmesi üzerine bu evliliğe engel olmak amacıyla plan yaptığı belirtilen iddianamede, olay tarihinde yaşadığı köyden kent merkezine tek başına gelerek düğün salonunda beklediği anlatıldı.

5 EL ATEŞ ETMİŞ

İddianamenin devamında sanığın, müşteki A.E. ve F.A.'nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği vurgulandı. İddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi.

Sanık S.A.'nın, müşteki A.E.'yi öldürmek amacıyla ateş ettiği esnada kurşunlardan birinin mağdur E.K.'ye isabet ettiği ifade edilen iddianamede, yaralı çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, "Her ne kadar şüpheli ifadesinde amacının müştekiyi öldürmek olmadığını ve düğünü bozmak olduğunu belirtse de kullanılan tabancanın öldürmeye elverişli ateşli silah olması, yakın mesafeden 5 el ateş etmesiyle, müşteki A.E.'nin hayati tehlike geçirmesine neden olmuştur. Müştekinin, F.A. ile evlenecek olması nedeniyle şüphelinin kendisine husumet duyması dikkate alındığında, sanığın öldürme amacıyla hareket ettiği değerlendirilmiştir.

Şüpheli olaydan bir ay önce F.A.'nın müşteki ile evleneceğini öğrenmesi üzerine evliliği istemediği için engel olmak amacıyla planlı şekilde ve tasarlayarak hareket ettiği için eyleminin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. Sanığın düğün salonunda ve kalabalık bir ortamda ateş ettiği, kurşunların bir kısmının başkasına isabet edebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ederek, müşteki E.K.'ye yönelik ise 'olası kastla kasten yaralama' suçunu işlemiştir. Olayda kullandığı tabancanın da yasak niteliğe haiz olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede, tutuklu sanık S.A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.