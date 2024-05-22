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Reisi için Tahran'da cenaze töreni! Hamaney ve üst düzey isimler katılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. İran lideri Hamaney ve üst düzey isimler de törende hazır bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

Reisi için Tahran'da cenaze töreni! Hamaney ve üst düzey isimler katılıyor - 1. Resim

DÜN TEBRİZ'DE İZDİHAM YAŞANDI

İran'da 5 günlük yas ilan edilirken, Reisi ve hayatını kaybedenler için dün Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi. Kalabalık arasında ise zaman zaman izdiham yaşandı.

Reisi için Tahran'da cenaze töreni! Hamaney ve üst düzey isimler katılıyor - 2. Resim

HAMANEY DE KATILDI

Reisi için bugün de Tahran'da tören düzenleniyor. Törene İran lideri Hamaney ve üst düzey isimler de katılıyor. Kalabalıkta izdiham yaşanırken bazı isimlerin tabutlara kapanıp feryat ettiği görülüyor.

Reisi için Tahran'da cenaze töreni! Hamaney ve üst düzey isimler katılıyor - 3. Resim

YARIN DEFNEDİLECEK

Öte yandan Reisi'nin naaşı ise perşembe günü memleketi Meşhed'te toprağa verilecek. Reisi, İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedilecek.

Reisi için Tahran'da cenaze töreni! Hamaney ve üst düzey isimler katılıyor - 4. Resim

28 HAZİRAN'DA SEÇİM YAPILACAK

Cenazenin ardından ülkede yeni cumhurbaşkanı seçilecek. İran'da 30 Mayıs - 3 Haziran aday başvuruları yapılacak, 11 Haziran'da Anayasa'yı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı nihai aday listesi açıklanacak ve 28 Haziran'da da seçim yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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