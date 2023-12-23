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    Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti kararı

    Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, Türkiye&#039;den 6 ülkeye vize muafiyeti kararı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince alındığı belirtildi. 

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
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    Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti kararı
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