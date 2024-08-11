Resmi kurumlar aracılığıyla dolandırıcılık: "Yasa dışı bahis oynadınız" dediler, binlerce lira aldılar

Dolandırıcılar resmi kurumların sitelerini kopyalayarak vatandaşları ağlarına düşürmeye başladı. "Yasa dışı bahis oynadınız" diyerek mesaj atan ve e-Devlet ya da PTT gibi kurumların kopya sitelerine yönlendirme yapan dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar başlarına gelenleri anlattı.

Dolandırıcılar dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla yeni yöntemler geliştirerek sınırları zorlamaya devam ediyor. Özellikle son zamanlarda vatandaşlar dolandırıcılar yüzünden resmi kurumlara bile güvenemez hale geldi.

Yasa dışı bahis oynadınız’ gerekçesiyle ilk önce mesaj ardından arama yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar kurdukları sistemle devlet kurumlarını birebir taklit ediyor.

E-DEVLET'İ KOPYALAMIŞLAR

Milliyet'te yer alan habere göre, M.M.K. kendisine gelen mesajla dolandırıcıların ağına çekilmek istendiğini belirterek şunları anlattı:

“Bana ‘Dosyanız için son gündür’ uyarılı, adım soyadımın yazdığı bir mesaj geldi. Mesajın altında link yer alıyordu. Linke tıkladığımda e-devlet sitesinin aynısı bir siteye yönlendirildim. Buraya kadar şüphelenmedim. Numarayı aradım açmadılar. Sonrasında ‘sizi yetkili kişiye bağlıyoruz’ diye beni 11 dakika beklettiler.

İlgili Haberler Banka içinde iş birlikçi mi var? Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

"HAKİMİN ADI BİLE VARDI"

Sonra tekrar aradığımda bana linke tıkla dediler. E-devlet sayfası açıldı. Şifremi de girdim. Sonrasında önüme dava dosyasının olduğu dosya geldi. PDF halini indirdiğimde orada borcumun olduğunu gördüm. Dosyanın içerisinde 21 bin 712 lira borcum olduğu yazıyordu. Dosyada hakimin adına kadar da bilgi mevcuttu.

TC'SİNİ GÖREMEYİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bana ‘yasal bahis sitesine üyesiniz’, ‘364 liralık bir bahis oynamışsınız’ dediler. Sonra ocak ayında yine bu sitelere giriş yapıp bin liralık oyun oynadığımı söylediler. Hiçbir yerde kimlik numaramı görmeyince bunların dolandırıcı olduğunu anladım.

OYUNLARINI SORDUĞU SORUYLA BOZDU

Sonrasında bunların oyununu anlamak için taksitle ödeme seçeneğim var mı diye sordum. Bana ücretin yarısını bu hafta diğer yarısını ay sonuna kadar ödersem dosyamın kapanacağını söylediler. Bir de bana tutuklama kararınız dahi çıkabilir dediler.

BU KEZ DE PTT'Yİ ALET ETTİLER

Bir başka kullanıcı da kendisini PTT adı altında aradıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Adıma dosya bulunduğunu bugün aramam gerektiğini belirttiler. Ben de kendim gidemeyeceğim için kim yolladı dedim, telefon numarası verdiler. Aradığımda avukat açtı ve bahis sitelerine giriş yaptığınız için adınıza dava dosyası açılmış 50 ve 75 bin lira arasında ödeme yapmanız gerekmekte uzlaşmaya gitmeniz halinde 15 bin lira yatırmanız gerekiyor dedi.

"MAHKEMEYE VERDİM DEDİ KAPATTI"

Dolandırıcıların kendisinden 18 bin lira istenen bir diğer vatandaş da şunları söyledi:

Bugün ödersem 4 bin 500 olacakmış yoksa 7 ile 15 yıl hapis cezası dediler. Saat 18.50’ye kadar yatırmamı, yatırmazsam mahkemeye vereceklerini söylediler. İkinci kez aradığımda başka biri çıktı. Dosya numarası istediğimde adımı dahi söylemeden dosya numarası verdi. Zaten ‘mahkemeye verdim’ dedi, kapattı.

Bir diğer vatandaş da şikâyetini şu şekilde dile getirdi: “Yasadışı bahis oynadığım gerekçesiyle beni arayıp cezamın 75 bin lira olduğunu söyleyip gün içinde 10 bin lira yatırmamı söylediler. Şahsi numarasını da verdi. Benim numaramı, adımı ve soyadımı biliyordu.”

VATANDAŞLARI UYARDI

Etik Hacker Tamer Şahin, dolandırıcıların siteleri kopyaladıklarını belirterek vatandaşları uyardı:

Herhangi bir internet sitesini kopyalamak çok basit bir iş. Son zamanlarda E-devlet kopyalaması ile ilgili çok şikâyet alıyorum. Yasa dışı bahis Türkiye’de çok yaygın olduğu için telefon numaralarına rastgele SMS atarak oltalama dediğimiz yöntemle bu saldırıları gerçekleştiriyorlar.

Bu yasa dışı bahis sitelerine de çok fazla sayıda insan üye olduğu için onlar da panik olup bu ödemeleri yapabiliyorlar. Gelen SMS’lerdeki linklere olabildiğince tıklamayın. Hiçbir zaman insanlara SMS ve mail yoluyla haber verilerek cezanın online olarak ödenmesi sistemi yoktur.

Girilen inernet sitesinin adresi iki kez kontrol edilmeli. Sitenin yanında yeşil kilit işaretini görmek gerekir. Güvenilmeyen platformlara para yatırmamak gerekir. Merak, vaat, korku ile insanları etkiliyorlar. Bahis olayında da korkuyu kullanıyorlar. Kişi zaten bahis sitesini kullandığı için korkuyor. Devlet kurumlarının özel sistemlerini hackliyorlar. SMS gönderim panellerinin şifrelerini kırıp insanlara mesaj gönderiyorlar. Burada organize bir suç ve şebeke var. Para gönderin dedikleri ibanları da başkalarından kiralayarak alıyorlar. İnsanlar bilinçlenmeli. Devletin kurumları kimseden bu şekilde para istemez.