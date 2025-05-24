Rıza Kocaoğlu'na "yalan tanıklık"tan hapis cezası! Duruşmaya neden katılmadığı belli oldu

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. 23 Mayıs'ta gerçekleşen duruşmaya Kocaoğlu katılmadı. Ünlü oyuncunun duruşma günü opreasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan yargılanan Halit Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların da sabıkası bulunmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararın açıklanmasının ardından Ergenç, mahkeme hakimine yönelik "Yalan tanıklık mı yaptım yani?" ifadesini kullandı. Hakim ise Ergenç'in karara itiraz edebileceğini belirtti.

KOCAOĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Halit Ergenç hazır bulundu. Bir diğer tutuksuz sanık Rıza Kocaoğlu'nun ise mahkemeye gelmemesi dikkat çekti. Ünlü oyuncunun duruşmaya neden katılamadığı belli oldu.

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"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Kocaoğlu'nun duruşma günü ameliyat olduğu öğrenildi. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" mesajını yazdı. Kocaoğlu, ameliyat nedeni hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İDDİANAMEDEN: CEVAPLARI ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtilmişti.

Sanıkların, ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarılmıştı. Raporda, sanık Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de sanıkların, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydedilmişti. İddianamede, Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilen sanıkların, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatılmıştı.

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Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.