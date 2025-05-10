Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede aylık gelirlerini açıkladı

Ünlülerin menajeri olarak bilinen menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, "yalan tanıklık" suçundan İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren ünlü oyuncular, aylık gelirlerini açıkladı.

Gezi eylemleri olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdikleri ifade nedeniyle 'yalan tanıklık' suçlamasıyla haklarında dava açılan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, hakim karşısına çıktı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutuksuz sanıklar Ergenç ve Kocaoğlu ile avukatları katıldı.

ERGENÇ'İN AYLIK GELİRİ 300 BİN TL, KOCAOĞLU AYLIK GELİRİ 200 BİN TL

Kimlik tespitinde Halit Ergenç, aylık gelirinin 300 bin TL civarında olduğunu belirtti. Rıza Kocaoğlu ise 200 bin TL aylık gelir beyanında bulundu.

"AĞAÇLARIN KESİLMEMESİ İÇİN YÜRÜYÜŞE KATILDIM"

Daha sonra savunması alınan Ergenç, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada tanık olarak ifadesine başvurulduğunu hatırlatarak, yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Savcılıkta Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getiren Ergenç, kendisine sorulanlara cevap verdiğini belirtti.

Alabora ile konservatuar yıllarından tanıştıklarını, iş ortamlarında da karşılaştıklarını, onun dışında samimiyeti olmadığını savcıya söylediğini aktaran Ergenç, Alabora'nın oyuncu sendikası başkanı olması nedeniyle birden fazla kez görüştüklerini, Gezi Parkı yürüyüşlerine katılmasının amacının ise ağaçların kesilmemesine yönelik olduğunu ifade etti.

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"KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM"

Yürüyüşlere katılmasının devlete ve hükümete karşı olmadığını, kimseden talimat almadığını, orada bulunmasının herhangi bir siyasi görüşü benimseme amacı taşımadığını savunan Halit Ergenç, "Alabora ile telefon görüşmem, tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olması ve giriş imkanımızın olmamasıyla ilgiliydi. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için, hiç samimiyetim olmadığını söyledim. İkinci seferde görüşme sebeplerimi, burada belirttiğim gibi belirttim. Ben sektörden Çiğdem Hanım'ı duyardım. Osman Kavala'yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı. Tanınan bir insan olduğum için zaten bunu inkar etmem imkansız. Çiğdem Mater'i gördüysem de hatırlamıyorum. Osman Kavala ile hiç görüşmem olmadı" dedi.

"GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEDİĞİMİ HATIRLAMADIM"

Sanık Rıza Kocaoğlu, savcılığa tanık olarak davet edildiğinde soruşturma savcısına detaylı cevap vermeye çalıştığını, ifadede kendisine genellikle Memet Ali Alabora ile ilgili sorular sorulduğunu söyledi. İfadede Alabora'yı oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğini ancak irtibatının olmadığını söylediğini anlatan Kocaoğlu, "Çok genel sorulardı. Bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de 'görüşmedim' dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı. Ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem, sendika başkanı olması nedeniyledir" şeklinde konuştu.

İKİNCİ DURUŞMA 23 MAYIS'TA

Sanıkların savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.