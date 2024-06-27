Rize'de kaçakçıların tır dorsesine yaptıkları ağızları açıkta bıraktı! Düzensiz göçmenler çıktıkça çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan düzensiz göçmenler tespit edildi. Dorseye tuğlalarla özel oda düzeneği yapıldığı görülürken 27 Afgan,2 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı.

"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, 2 milyon lira dolandırıldığını öğrendi

"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, 2 milyon lira dolandırıldığını öğrendi

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. İstihbarat çalışmaları sonucunda, sürücüsü belirlenemeyen Hopa'dan Trabzon istikametine giden tuğla yüklü tır Rize'nin Ardeşen ilçesinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada kaçakçıların tuğlalarla yaptıkları 'özel oda' ağızları açıkta bıraktı. Tuğlalı gizli bölmeden 27 Afgan,2 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.