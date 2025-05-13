Rozetini Erdoğan takacak! Gelecek Partili isim AK Parti'ye geçiyor

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. Hasan Ekici'nin rozetini yarın AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

AK Parti vekil transferlerine devam ediyor. İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den birçok ismi parti bünyesine katan AK Parti, yarın Gelecek Partili milletvekilini kadrosuna katacak.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Gürkan Hacır Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

GELECEK PARTİLİ İSİM AK PARTİ'YE KATILACAK

Gürkan Hacır, "Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici yarın AK Parti’ye katılacak." dedi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiasını canlı yayında paylaşan Gürkan Hacır, Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetini yarın gerçekleştirilecek AK Parti Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan takacağını söyledi.