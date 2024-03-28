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RTÜK Başkanı Şahin, Murat Kurum'un eşinin ücretsiz izin aldığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin, Murat Kurum&#039;un eşinin ücretsiz izin aldığını açıkladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını duyurdu.

31 Mart seçimine sayılı günler kala, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'la ilgili iddialar ortaya atıldı.

2021 RTÜK'E ATANMIŞTI

 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atanan Şengül Kurum'un iş durumuyla alakalı iddialara RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından cevap verdi. Şahin yaptığı açıklamada, RTÜK çalışanı Şengül Kurum'un 1 Nisan'a kadar ücretsiz izin aldığını belirtti.

"1 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ İZİN ALDI"

İsmi verilerek Şengül Kurum'un bilinçli bir şekilde hedef gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınları ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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