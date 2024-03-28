İBB Başkanlığı yarışında son durum ne? Murat Kurum, anket verilerini paylaştı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında seçim süreci ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Aleyhine ve lehine birçok anket bulunduğunu aktaran Kurum, kendilerinin de anket yaptırdığına işaret ederek "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk ekranında soruları cevapladı. Murat Kurum, "Kazanıyor musunuz?" sorusuna, sahaların anketin en güzel görüntüsü ve seçimin dili olduğunu belirterek "Benim sahada gördüğüm motivasyon; bizim açık ara kazanacağımız. İnşallah 31 Mart akşamı bize gönül veren tüm kardeşlerimizle İstanbul'un problemlerini çözmek üzere inşallah liyakatli kadrolarla geliyoruz" şeklinde cevap verdi.

"CHP ANKET ALGISI YAPIYOR"

Aleyhine ve lehine birçok anket bulunduğunu aktarılan Kurum "Manipüle edilen anketler de var. Bunu da doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. Hatta bugünkü CHP'li yönetim çıktı, 'Biz kazandık, öndeyiz' gibi manipülasyonlar yaptı, yine yapacaklar. Buradan da milletimizi, bu noktada sandık görevlilerimizi uyarmak istiyorum. Son ana kadar biz orayı terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Çünkü bunların algı siyasetinden başka milletimize sunabilecekleri hiçbir şey yok. Sürekli algı, bahane" diye konuştu.

"1,7 PUAN ÖNDEYİZ"

İBB Başkan adayı Kurum, kendilerinin de anket yaptırdığına işaret ederek, "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız" dedi. Seçim çalışmalarının son günlerinde, küskün, dargın ya da protesto amacı güden seçmene dönük özel bir stratejisi olup olmayacağı ve bu kitlenin ne yoğunlukta olduğu sorulan Murat Kurum, kararsız seçmenin çok fazla olmadığını, 4-5 puan denilebilecek bir kararsız seçmen bulunduğunu, neticede 31 Mart akşamı seçimi kazanacaklarını ve İstanbul'a hizmet etmek üzere göreve geleceklerini söyledi.

"SON GÜNE KADAR MİTİNG YAPACAĞIZ"

Seçimden önceki son 3-4 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelerek ilçe bazında ziyaretleri olup olmayacağı sorulan Kurum "Her seçimde Cumhurbaşkanı'mız ilçelerde mitingler yapar, sandıkla alakalı motivasyon için vatandaşla buluşur. Cuma ve cumartesi günü bu tarz ilçe mitinglerimiz olacak. Arkadaşlarımız, teşkilatlarımız hazırlıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında 6-7 ilçede inşallah mitinglerimiz olacak" bilgisini verdi.

İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanının ardından 3 villaya ilişkin bir tespitin kamuoyuna yansıması üzerine "Villalar kişisel mal varlığım değil, şirketimizin üzerine" açıklamasını yeterli bulup bulmadığı sorulan Kurum, şunları kaydetti: Ekrem Bey'in mal varlığını gizlemeye gösterdiği özeni İstanbul'a göstermediğini görüyoruz. Mal varlığı vermeden önce farklı bir beyan, 3 gün sonra bir bakıyorsunuz 1,5 milyar liralık Boğaz'a nazır villalar çıkıyor. Niye insan mal varlığını gizler? 'Şeffaf olacağız, haktan, hukuktan, adaletten yana olacağız.' deyip, meydanlarda vatandaşımıza bu vaatleri verip, sonra da bu konuda şeffaf olamıyorsanız, şöyle dönüp aynaya bir bakmak lazım. 'Ben İstanbulluları 5 yıldır kandırıyorum, kandırmaya devam edeceğim.' Yok öyle yağma. Siz İstanbulluları kandırdınız, yalan söylediniz ama artık 31 Mart'ta bunun hesabını sandıkta milletimiz size soracak.

"PARTİ İL BİNASI ALMAYI BECEREMİYORLAR"

İl binasını almayı beceremeyen bir partiden bahsediyoruz. Günlerdir kamuoyuna net bir şekilde açıklama yapamadılar. Altı üstü bir tane il binası alacaksınız. Sonuçta parti devlet yardımı alıyor mu, alıyor. Alırsınız, faturalandırırsınız, değerini gösterirsiniz, gerçek değer üzerinden alırsınız, tapusunu devredersiniz partinin üzerine, il binası mı yapacaksınız, ilçe binası mı yapacaksınız, yaparsınız. Bakıyorsunuz, orada CHP'li belediye başkanına yakın isimler parti binasında biri oradan geliyor, biri oradan gidiyor, saatlerce para sayıyorlar, balya balya kuleler yapıyorlar. Bunların uğraşısı, ekibi bu para kulelerini yapıyor, öbürü mal varlığını kaçırıyor.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE TEMASIMIZ YOK"

Yeniden Refah Partisi ile aramızda gerginlik yok. Ancak herhangi bir temas da yok. Biz her zaman herkesle görüşürüz, niye görüşmeyelim. Burada sadece liderler, yöneticiler bu işe karar vermiyor. Milletimizin de bir takdir yetkisi var. İşin sonunda oyunun kime yarayıp yaramayacağını düşünebilecek kadar basiretli, ferasetli bir milletimiz var. Bunu her seçimde de göstermiştir. Şöyle geriye dönüp bakın, her zaman milletimizin feraseti galip gelmiştir, yine gelecek.