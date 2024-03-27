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Haberler > Politika > İstanbul adayını geri çekti! Ocak Partisi, Murat Kurum'u destekleyecek

İstanbul adayını geri çekti! Ocak Partisi, Murat Kurum'u destekleyecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul adayını geri çekti! Ocak Partisi, Murat Kurum&#039;u destekleyecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız veriyor. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kocaeli’de düzenlenen bir iftar programına katıldı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçim'inde İstanbul'la ilgili aldıkları karar hakkında açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU'NU ALAŞAĞI ETMEK İÇİN..."

31 Mart seçimlerinin telafisi olmadığını söyleyen Canpolat, “İstanbul’u namahreme teslim etmemek için bir araya geldik. İstanbul’da çok büyük bir oyun var, biz bu oyunu gördük. İmamoğlu seçildiği takdirde CHP Genel Başkanlığına aday olacak. İstanbul’u Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Halkların Eşitlilik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM) teslim edecek. CHP Genel Başkanlığına aday olup, İstanbul’un koltuğunu bırakacak" dedi.

"YRP ve DEM partileri CHP kontrolünde gidiyor, gizli bir ittifak var" diyen Canpolat, "Biz zannediyoruz ki Necmettin Erbakan'ın oğlu İsrail'le savaşıyor. İsrail'le savaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde engel teşkil ediyor. 31 Mart zulmün biteceği tarih olacak. İstanbul'a ve Türkiye'ye Türk milletine, birliğine, kültürüne, birlik ve bütünlüğüne kasteden İmamoğlu'nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımı adaylıktan geri çekme kararı aldım. Kazanamayacağımız bir seçime neden girelim? Neden İstanbul'da İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürercesine aday çıkarıp oylarımızı bölelim?" ifadelerini kullandı.

İstanbul adayını geri çekti! Ocak Partisi, Murat Kurum'u destekleyecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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