RTÜK kendi çelik kubbesini kurdu! Via+ sisteminin gözü ve kulağından hiçbir şey kaçamayacak

RTÜK Başkanı Daniş, Via+ sistemiyle 6 uydudan 800’den fazla kanalı ve internetten tüm mecraları takip edebileceklerini söyledi. Via+, günlük 19 bin 200 saat konuşmayı 12 dilde tercüme edebilecek, 300 milyondan fazla kareyi denetleyebilecek.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, radyo ve televizyon denetiminde yapay zekâ sisteminin hayata geçirilmeye hazırlanıldığını açıkladı. Daniş, Üst Kurulun kendisini teknolojiye uyumlandırmak için çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Via+ projesinin son aşamasına geldik. Via+, yapay zekâ destekli, izleme ve denetleme yapabileceğimiz yeni bir sistem. Bu sistem aynı anda 6 uydudan 800’den fazla kanalı izleyecek ve hemen hemen internet temelli bütün mecraları takip edebilecek. Sadece takip etmekle kalmayacak, ihlallerin tespitini yapabilecek, raporunu hazırlayabilecek ve ilgili uzmanımıza gönderecek. Uzmanımız da raporunu son hâle getirecek. Kapasitesi gerçekten çok güçlü bir program. Via+ sistemi, günlük 19 bin 200 saat konuşmayı analiz ederek, 12 dilde tercüme edebilecek ve bununla ilgili ihlalleri tespit edebilecek, 300 milyondan fazla kareyi görüntüleyip denetleyebilecek ve bunu milimetrik hassasiyetle yapabilecek. Sadece ses anlamında değil, görüntü anlamındaki ihlalleri de en ince noktasına kadar tespitini yapabilecek ve raporlayabilecek bir sistem kuruldu.

YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Daniş, İzleme Dairesinin bu sisteme entegrasyonunun devam ettiğini söyledi. RTÜK olarak geleneksel medya üzerinde denetimleri olduğunu ve yakın zamanda denetim alanının genişleyeceğini belirten Daniş, “Yayıncılık alanında internet temelli dijital platformların ve dijital medya sağlayıcılarının gelişerek hayatımıza girmesi, telefon ve tabletler aracılığıyla yaygınlaşması ve kullanım alışkanlığına dönüşmesiyle, bu alana ilişkin mevzuat hazırlıklarımız da devam ediyor. RTÜK’e yeni görevler tanımlanacak ve bu görevler tanımlandığında denetleme yaparken uzun yıllar hizmet edebilecek bir teknolojik altyapıya kavuşmuş olacağız. Sistem yüzde 90 oranında kuruldu ve testleri devam ediyor. Uzmanlarımız da eğitiliyor. Nasıl ki savunma anlamında bir çelik kubbemiz varsa, Via+ medya alanındaki çelik kubbemiz olacak” ifadelerini kullandı.

Daniş, bu sistemle aileye, kadına veya çocuğa karşı ihlalleri anında tespit edip raporlayabileceklerini kaydetti.

DEĞER YERLEŞTİRME

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan bir toplantıda gündeme gelen “değer yerleştirme” kavramını önemsediklerini aktaran Daniş, “Kadına, çocuğa ve aileye yönelik ihlallerle mücadelede farkındalığın ve toplumsal duyarlılığın artırılması için sektörden beklentilerimiz var. Değer yerleştirme, haber kuşaklarında, prime time dizilerde, eğlence kuşaklarında olabilir.” dedi.

Daniş, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bazı dizilerde başarılı örnekler ortaya konulduğunu belirterek, bu tür içeriklerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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