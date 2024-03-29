RTÜK'ten TV kanallarına uyarı: Bu geceden itibaren siyasi reklamlar yasak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den seçime 2 gün kala TV kanallarına uyarı geldi. Şahin, bu gece yarısından itibaren siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TV kanallarına seçimle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Şahin, siyasi reklamlarla ilgili yaptığı açıklamada "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.