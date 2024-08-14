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Rus iş insanına işkence ile 100 milyon liralık senet imzalattılar! Alacaklıyı öğrenince şok oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus iş insanına işkence ile 100 milyon liralık senet imzalattılar! Alacaklıyı öğrenince şok oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da Rus iş insanı Dimitri İvanyuk'a, evine giren maskeli kişiler tarafından işkence ile 100 milyon liralık senet imzalatıldı. İvanyuk'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada maskeli çetenin lideri olan senedin alacaklısı evinde misafir olan arkadaşı çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evine giren maskeli kişilerin kendisine işkenceyle senet imzalattığı iddiasıyla jandarmaya başvuran Rus iş insanı Dimitri İvanyuk, senedin alacaklısı çıkan arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Rus iş insanı Dimitri İvanyuk, 16 Ağustos 2023'te Alanya'daki evinde arkadaşı R.K'yi misafir etti. İkilinin sohbeti sırasında balkon kapısından içeriye giren maskeli 3 kişi, İvanyuk'un ellerini ve ayaklarını bağladı. İşkence gören İvanyuk, 100 milyon liralık senedi imzalamak zorunda kaldı.

İvanyuk ile R.K. şüphelilerin yakalanması için jandarmaya başvurdu. Bu olayın 2 ay sonrasında zorla imzalatılan senedin alacaklısı o gün evinde misafir olan R.K. çıkan İvanyuk, bir kez daha adliyeye giderek arkadaşı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Rus iş insanına işkence ile 100 milyon liralık senet imzalattılar! Alacaklıyı öğrenince şok oldu - 1. Resim

"MASKELİ 3 KİŞİDEN İŞKENCE GÖRDÜM"

İvanyuk, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşı R.K'nin evine misafir olarak geldiğini söyledi.

Sigara içmek için 3 katlı villanın balkonuna çıkan R.K'nin kapıyı açık bıraktığını ileri süren İvanyuk, "Bir süre sonra bu kapıdan içeri giren sakallı ve geniş omuzlu 3 kişi, beni ve R.K'yi yere yatırdı. Telefon kablosuyla ellerim ve ayaklarım bağlandı. Bıçaklı kişilerce başıma bir havlu bağlandı. Tehditle telefon ve bilgisayar şifrelerim istendi, para kasasının yerini sordular. Deterjanlı suyla doldurulan küvete başımı soktular. Darbedildim, işkenceye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Zorla senet imzalatıldığını iddia eden İvanyuk, şüphelilerin uzaklaşmasının ardından bir arkadaşından da istediği yardım sayesinde R.K. ile jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını belirtti.

Rus iş insanına işkence ile 100 milyon liralık senet imzalattılar! Alacaklıyı öğrenince şok oldu - 2. Resim

SENEDİN ALACAKLISI EVİNDEKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Olaydan iki ay sonra kendisine mahkemeden tebligat geldiğini, avukatıyla gittiği mahkemede, o gece kendisine imzalatılan senedin 100 milyon lira olarak icraya konulduğunu belirten İvanyuk, "Senedin alacaklısı o gün evimde misafir olan arkadaşım R.K. çıktı. Tüm mal varlığım icra kanalıyla satılmak üzereyken, mahkemeye başvurarak satışı durdurmayı başardık. R.K. hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Avukat İsmail Alperen Küçükyaman ise müvekkiline zorla imzalatılan senette tahribat yapılarak 100 milyon lira alacak gösterildiğini, bu nedenle müvekkilinin 8 dairesinin satışa çıktığını, bir villasının da satışının istendiğini belirterek, tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu söyledi.

Küçükyaman, konuyla alakalı savcılığa şikayette bulunduklarını, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere tüm adli makamlarca sıkı bir şekilde sürecin takip edildiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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