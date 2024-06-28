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Rusya'dan Tunus'a gitmekteyken Yeşilköy'de karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi, Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemi için çalışma başlattı.

Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Rusya'dan Tunus'a gitmekteyken Yeşilköy'de karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - 1. Resim

KEGM'den yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan Tunus'a gitmekteyken Yeşilköy'de karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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