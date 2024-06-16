Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Aydın’da ormanlık alan cayır cayır yanıyor
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir'de yaşanan orman yangının ardından bu kez Aydın'da yangın çıktı. Tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana hızla yayılan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Türkiye'nin batısında her geçen gün yeni bir orman yangını yaşanmaya devam ediyor. Denizli, İzmir, Çanakkale'nin ardından bu kez Aydın'da orman yangını çıktı.
HIZLA YAYILDI
Aydın’ın Çine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.
Saat 17.30 sıralarında Çine Kırkışık Mahallesi Ambarlık mevkiinde makilik alanda yangın çıktı.
EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR
Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.
Yer ekiplerine havadan da Muğla ve Aydın’daki hava araçları sevk edildi.