Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Aydın’da ormanlık alan cayır cayır yanıyor

Düzenleyen: Baki Sancak 16 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 19:35 - Güncelleme:

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir'de yaşanan orman yangının ardından bu kez Aydın'da yangın çıktı. Tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana hızla yayılan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.