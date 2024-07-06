Sabiha Gökçen'de taksi terörü! Aracıyla önüne gelen her şeye çarptı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, alkollü olduğu öne sürülen taksi şoförü aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan sürücü etrafı savaş alanına çevirdi, o anlar kameralara yansıdı.
Bugün saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
ÖNCE ARAÇLARA SONRA KALDIRIMA ÇARPTI
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı