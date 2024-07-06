Sabiha Gökçen'de taksi terörü! Aracıyla önüne gelen her şeye çarptı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme:

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, alkollü olduğu öne sürülen taksi şoförü aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan sürücü etrafı savaş alanına çevirdi, o anlar kameralara yansıdı.