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Sabiha Gökçen'de taksi terörü! Aracıyla önüne gelen her şeye çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, alkollü olduğu öne sürülen taksi şoförü aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan sürücü etrafı savaş alanına çevirdi, o anlar kameralara yansıdı.

Bugün saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.

Sabiha Gökçen'de taksi terörü! Aracıyla önüne gelen her şeye çarptı - 1. Resim

ÖNCE ARAÇLARA SONRA KALDIRIMA ÇARPTI

Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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