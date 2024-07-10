Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'hava koşulu' engeli! Yüzde 10'u iptal edilecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan bazı uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yarın kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."