Sahte alkol faciasında yeni bilanço! 109 kişi öldü, 44 kişi tutuklandı
Ankara'da sahte alkol sebebiyle 109 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 44 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Ankara'da son 3 ayda sahte alkol yüzünden ölenlerin sayısı arttı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte alkol üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.
29 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Sahte alkol kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 109'a yükseldi.
29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
DOSYA SAYISI 169 OLDU
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.
Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.