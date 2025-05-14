Sahte alkol faciasında yeni bilanço! 109 kişi öldü, 44 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2025 10:22 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 10:26 - Güncelleme:

Ankara'da sahte alkol sebebiyle 109 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 44 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara'da son 3 ayda sahte alkol yüzünden ölenlerin sayısı arttı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte alkol üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. 29 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA Sahte alkol kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İlgili Haber Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti! ''Konum burayı gösterdi'' DOSYA SAYISI 169 OLDU Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar