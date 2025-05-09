Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti! ''Konum burayı gösterdi''

Bursa'da alkol uygulamasını görünce panikleyen alkollü sürücü, aracıyla kaldırımdan kaçmaya çalıştı. Ekiplerce durdurulan sürücü, "Konum burayı gösterdi" dese de 27 bin liralık cezadan kaçamadı.

Bursa’da seyir halindeki trafik canavarına geçit verilmedi. Osmangazi ilçesinde ekiplerin alkol uygulamasını gören otomobil sürücüsü, bir anda kaldırıma yöneldi.

''BANA KONUM ATTILAR''

Önü kesilen sürücüyle konuşan polis memuru, "Nereye gidiyorsun buradan, burada yol yok" diye soru sordu. Bunun üzerine alkollü sürücü, "Bir yere gitmiyordum, zaten aracı park edecektim. Biraz alkol aldım, onun için şey yaptım. Bana konum attılar, onun için böyle oldu" dedi.

CEZADAN KAÇAMADI

Yapılan kontrollerde sürücünün Yavuz K. olduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üfleyen Yavuz K., 1.13 promil alkollü çıktı. Yavuz K.'ın daha önce de ehliyetini kaptırdığı öğrenilirken, 27 bin 944 lira para cezası kesildi. Araç sahibine ise motorlu aracını sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek suçundan 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka alındı.