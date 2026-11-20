Bünyesinde çok sayıda fast food markası bulunduran Türkiye merkezli bir şirketin KKTC şubesindeki yönetici 100 milyon liralık vurgun yaptı. Şirketi dolandıran Batuhan D. isimli şüpheli, sahte faturalar ile 100 milyon TL kaçırdı. Şüphelinin paraları akrabaları üzerinden aklamaya çalıştığı ve kurduğu paravan şirketler üzerinden aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar 11 kişi gözaltına alındı.

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Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) şubesinin 100 milyon lira dolandırılmasına ilişkin İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hazır yemek zincirlerini bünyesinde barındıran şirketin KKTC şubesinin dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Sahte faturayla 100 milyon TL'lik vurgun: Yemek şirketi operasyonunda 11 gözaltı

YÖNETİCİDEN DEV VURGUN

Yapılan incelemelerde, şirketin KKTC şubesine yönetici olarak atanan Batuhan D'nin, alınan hizmetler karşılığında sahte faturalar düzenleyerek şirketi 100 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Sahte faturayla 100 milyon TLlik vurgun: Yemek şirketi operasyonunda 11 gözaltı

AKRABALARI ÜZERİNDEN AKLAMAYA ÇALIŞTI

Paranın Türkiye'de Emre G. adına kurulan 3 paravan şirkete aktarıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin bu parayı yakın akrabalarının hesaplarına parça parça göndererek çok sayıda transferle izini kaybettirmeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Şüpheli Emre G'nin söz konusu işlemlerin ardından 70 milyon lirayı yeniden Batuhan D'nin hesabına aktardığı tespit edildi.

Sahte faturayla 100 milyon TLlik vurgun: Yemek şirketi operasyonunda 11 gözaltı

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Hatay'da gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kıbrıs'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve elde ettiği paranın 14 milyon lirasını yasal bahis sitelerinde kaybettiği iddia edilen Batuhan D'nin ise tutuklandığı bildirildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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