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‘Sahte genç kız’ çetesi çökertildi: Tehdit mesajları ifşa olmuştu! 9 kişiye tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da ‘sahte genç kız profili’ açarak Whatsapp üzerinden vatandaşları dolandıran çete Asayiş Şube Müdürlüğünce 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çete çökertildi. 4 kişiyi 429 bin lira dolandıran çetenin 9 üyesi gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y.(61), A.T.(25), Y.A.(36) ve M.U.(40) isimli şahıslar, açtıkları sahte genç kız profilleriyle kendilerini savcı, avukat gibi tanıtarak vatandaşları toplam 609 bin lira dolandırıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçerek çeteyi fiziki ve teknik takibe aldı.

‘Sahte genç kız’ çetesi çökertildi: Tehdit mesajları ifşa olmuştu! 9 kişiye tutuklama - 1. Resim

“KİMSİNİZ” YÖNTEMİ

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.
Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

‘Sahte genç kız’ çetesi çökertildi: Tehdit mesajları ifşa olmuştu! 9 kişiye tutuklama - 2. Resim

9 KİŞİYE TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da ü sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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