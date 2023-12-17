Sahte içki üretimine ‘dur’ denecek

17 Aralık 2023 02:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 02:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Yeni yıla günler kala sahte ve kaçak alkollü içkiler yeniden gündem olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı kaçak içki ile mücadele için yeni bir adım atıyor. Bakanlık, bu kapsamda Etil Alkol Takip Sistemi (EATS) kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının bünyesinde oluşturulan EATS ile sahte alkollü içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede önemli bir adım olan ve 3 kademeden oluşan Etil Alkol Takip Sistemi, üretim miktarının yerinde tespiti, ticaretin tek platform üzerinden yapılması ve dağıtımın izlenmesi aşamalarını kapsıyor. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği çerçevesinde hazırlanacak tebliğ ile yasa dışı alkollü içki üretiminde ham madde olarak kullanılan etil alkol arzının teknolojik yöntemlerle kayıt altına alınması, ürünün piyasa hareketlerinin takibi ve kontrolü hedefleniyor. 2024’ün ilk çeyreğinde tamamen devreye alınması planlanan sistem sayesinde etil alkol üretim miktarı, işletmelere monte edilen akış ölçer cihazları ile tespit edilecek, etil alkolün ticareti de internet ortamında oluşturulan platform üzerinden yapılacak, dağıtım ise Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) ile izlenecek.

2024’DE DEVREDE

Yeni sisteme göre, ecza depoları hariç olmak üzere, 2024 yılında toptan satış belgelerine ilişkin süre uzatılmayacak. Söz konusu toptan satış belgeleri, 2024 yılı süre uzatım döneminin sona ermesinden 30 gün sonra geçerliliğini kaybedecek. Yönetmelik değişikliği, aynı zamanda faaliyetlerine son verilen üretim tesislerinin yeniden ekonomiye kazandırılmasını içeriyor.

GÜNDEMDEN ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Etil Alkol Takip Sistemi’nin en önemli hedeflerinden birinin sahte içki kaynaklı can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirterek bunun yanında kayıt dışılığın engellenmesini amaçladıklarını bildirdi. Bakanlık olarak tüm sistemi kapsayan kontrol mekanizması oluşturacaklarını vurgulayan Yumaklı “Bu sistem ile sahte alkollü içki problemini de kısa sürede ülkemizin gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.