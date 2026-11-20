CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, kararın şaibe iddialarını hukuki açıdan yeni bir aşamaya taşıdığını belirtti. Cezaların kesinleşmesi hâlinde siyasi haklara yönelik kısıtlamalar uygulanabilecek. Öte yandan Yargıtay'da bekleyen mutlak butlan kararı, CHP'nin yönetiminde yeni bir sürecin önünü açabilir.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na şaibe karıştırdıkları iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu dâhil 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesinin yanı sıra siyasi yasak da getirildi. Kararı gazetemize değerlendiren hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, hükmün kurultaya ilişkin şaibe iddialarının hukuki boyutunu güçlendiren önemli bir aşama olduğunu söyledi. Orallı, “Gelinen noktada, kurultay sürecinde delegelerin iradesini etkileyebilecek maddi çıkar ilişkilerinin bulunduğuna yönelik iddialar bakımından önemli bir yargısal değerlendirme ortaya çıktı. İddiaların artık yalnızca siyasi tartışma düzeyinde ele alınamayacağını gösteriyor” dedi.

Öte yandan, siyasi yasağın kesinleşmesi hâlinde, TCK’nin 53. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz” hükmü uyarınca ceza alanlar hiçbir siyasi faaliyete katılamayacak. Verilen cezalar beş yıldan az olduğu için ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesi gereğince, kararın istinaf aşamasında kesinleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan mutlak butlan kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde bekliyor. Daire, buna ilişkin henüz bir hüküm vermedi. Daire, kararı onarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı devam edecek ve Özgür Özel ekibinin partiye dönüşünün önü kapanacak.

| Kaynak: GAMZE ERDOĞAN Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: GAMZE ERDOĞAN

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