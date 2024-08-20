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Sakarya'da feci kaza! Otomobil tıra saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da D-100 karayolunda meydana gelen feci kazada yol kenarına park edilen tıra arkadan çarpan otomobildeki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tırın şoförü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil arızalandığı için yan yola park edildiği öne sürülen tıra ok gibi saplandı. Kazada hurdaya dönen yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sakarya'da feci kaza! Otomobil tıra saplandı - 1. Resim

Kaza, D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. (28) idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı.

Sakarya'da feci kaza! Otomobil tıra saplandı - 2. Resim

Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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