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Sakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde yaşandı. Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA VURDU

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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