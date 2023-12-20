Saldırı girişimindeki PKK/YGP'li 4 terörist öldürüldü

20 Aralık 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:47

Yurt içinde hız kesmeden devam eden terör operasyonları sınır ötesinde de aynı azim ve kararlıkla devam ediyor. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmaya çalışan ve taciz atışları yapan terör örgütü PKK'ya geçit verilmiyor.

SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı bölgesine saldırmak isteyen teröristlere geçit verilmedi. MSB, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.