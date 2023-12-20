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    Saldırı girişimindeki PKK/YGP'li 4 terörist öldürüldü

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    Saldırı girişimindeki PKK/YGP&#039;li 4 terörist öldürüldü
    Pkk, Ypg, Msb

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Yurt içinde hız kesmeden devam eden terör operasyonları sınır ötesinde de aynı azim ve kararlıkla devam ediyor. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmaya çalışan ve taciz atışları yapan terör örgütü PKK'ya geçit verilmiyor.

    SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ

    Son olarak Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı bölgesine saldırmak isteyen teröristlere geçit verilmedi. MSB, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.

    Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

    İhlas Haber Ajansı
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