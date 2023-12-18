Terörde çözülmeler sürüyor: 3 PKK/KCK'lı ikna yoluyla teslim oldu

18 Aralık 2023 18:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:27

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hain terör örgütleri ile mücadele yurdun tüm noktalarında titizlikle sürerken bir yandan da ikna çalışmaları ile teröristlerin teslim olmaları ile çalışmalar yürütülüyor. Şırnak'ta 3 PKK/KCK'lı teslim oldu.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına 5 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkna yoluyla teslim olan 3 örgüt mensubunun işlemleri devam ediyor.