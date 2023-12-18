Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Terörde çözülmeler sürüyor: 3 PKK/KCK'lı ikna yoluyla teslim oldu

    Terörde çözülmeler sürüyor: 3 PKK/KCK'lı ikna yoluyla teslim oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Terörde çözülmeler sürüyor: 3 PKK/KCK&#039;lı ikna yoluyla teslim oldu
    Terör, Şırnak, Terörist

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Çalışmalar kapsamında 3'ü ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 5 kişi gözaltına alındı.

    Hain terör örgütleri ile mücadele yurdun tüm noktalarında titizlikle sürerken bir yandan da ikna çalışmaları ile teröristlerin teslim olmaları ile çalışmalar yürütülüyor. Şırnak'ta 3 PKK/KCK'lı teslim oldu.

    Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

    Operasyonlarda gözaltına 5 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkna yoluyla teslim olan 3 örgüt mensubunun işlemleri devam ediyor.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...