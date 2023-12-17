Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz

17 Aralık 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 13:42

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün düzenlediği 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindekiler dahil 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.