MSB duyurdu, teröristler SİHA ile vuruldu
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristler SİHA ile etkisiz hale getirildiği yer aldı. Gün boyunca öldürülen PKK'lıların sayısı 7'ye çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
TERÖRİSTLER SİHA İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu” ifadelerini kullandı.