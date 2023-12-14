PKK'da çözülmeler sürüyor! MSB duyurdu: Habur'da 3 terörist teslim oldu

14 Aralık 2023 18:38 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 18:56

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele sürüyor. Yurdun birçok noktasında devam eden operasyonlarla PKK ve türveleri olan terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken bir yandan da teröristleri ikna çalışmaları yapılıyor.

İkna çalışmalarının ardından birçok terörist teslim olmuştu. Bu kez barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu ve konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan detaylı açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.'