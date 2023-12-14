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    5 PKK'lı terörist saklandığı ininde vuruldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    5 PKK&#039;lı terörist saklandığı ininde vuruldu
    Pkk, Suriye, Hava Harekatı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

    Güvenlik güçleri teröre hayatı alanı tanımıyor... Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. 

    Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada;

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

     

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