MSB'den PKK ile ortak tatbikat yapan ABD'ye tepki: Desteği sonlandırın!

14 Aralık 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:19

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde PKK ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin bir açıklama geldi. Amerikan yönetimine tepki gösteren MSB, faaliyetlerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir”

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili ise şu ifadeler kullandı;

“13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Ve bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı.

ABD'NİN PKK İLE ORTAK TATBİKATI

2018 yılından beri Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD’nin son olarak Haseke ve Eyr-i Zor bölgelerinde terör örgütü ile geniş kapsamlı tatbikatlar yaptığı ortaya çıkmıştı. El-Mayadin gazetesinin haberine göre, ABD askerleri, son dönemde İran kontrolündeki milis kuvvetlerinin saldırılarını bahane ederek “Haseke’nin kuzeybatı kırsalındaki Qasrak ve Tell Baidar üsleri ile Deyr-i Zor’un kuzey kırsalındaki Conoco üssünde helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu gerçek mühimmatla tatbikatlar gerçekleştirdiği” belirtildi.

Tatbikatlara, ABD tarafından oluşturulan PKK/YPG’nin sözde “özel kuvvetlerinin” de katıldığı belirtildi. Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın, ABD’nin “Mavi Ok” adını verdiği, Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde bulunan üslerin katılımıyla birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğu belirtildi.