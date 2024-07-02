Samandağ'da eve giren yılanı görenler dehşete kapıldı!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da bir eve giren yılan korkuya neden oldu. Devreye giren itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir eve giren yılan korku ve paniğe neden oldu.
Çiğdede Mahallesinde evine yılan girdiğini fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarıyla yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı