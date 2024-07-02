Samandağ'da eve giren yılanı görenler dehşete kapıldı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme:

Hatay, Samandağ, Yılan, Haber

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Hatay'da bir eve giren yılan korkuya neden oldu. Devreye giren itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.