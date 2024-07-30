Samsun'da dilenci kılığına girerek 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı

Samsun'da emniyet ekiplerinin başlattığı çalışmayla, dilenci kılığında evlere girerek 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı. Kadınların cerrahi maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti.

Samsun'da dilenci kılığında bir evden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para çalan 2 kadın,polisin takibi sonucu yakalandı.

DİLENCİ KILIĞINDA GEZEREK EVLERE GİRDİLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıları kilitlenmeden çıkılan evlere girerek ziynet eşyası çalan kadınları yakaladı.

Kadınların kapıları, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarını aparat ve dil düşürme yöntemi ile açtıkları öğrenildi. Cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla giren kadınların, 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi.

KADINLARIN 30'DAN FAZLA SUÇ KAYITLARI VAR

S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan kadın hırsızlar, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.