Sancaktepe'de CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek DEM Parti grubunu kurdu
2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe Belediye Meclisine giren 4 üye, partileriyle yollarını ayırarak DEM Parti'ye geçti. Dört üyenin katılımıyla belediye meclisinde DEM Parti grubu oluşturuldu.
İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde dikkat çeken bir siyasi gelişme yaşandı. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilerek meclise giren 4 üye, partileriyle yollarını ayırma kararı aldı.
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin yönetiminde belediye hizmet binasında toplandı.
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DEM PARTİ GRUBUNU KURDULAR
Belediye Başkanı Yeğin, gündeme geçilmeden önce CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek DEM Parti grubunu kurduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.
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Gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı.
Bir sonraki meclis toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.