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Sancaktepe'de CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek DEM Parti grubunu kurdu

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Sancaktepe'de CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek DEM Parti grubunu kurdu
Başlık ResmiSancaktepede CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek DEM Parti grubunu kurdu

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe Belediye Meclisine giren 4 üye, partileriyle yollarını ayırarak DEM Parti'ye geçti. Dört üyenin katılımıyla belediye meclisinde DEM Parti grubu oluşturuldu.

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İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde dikkat çeken bir siyasi gelişme yaşandı. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilerek meclise giren 4 üye, partileriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin yönetiminde belediye hizmet binasında toplandı.

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Bir sonraki meclis toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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